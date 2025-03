DDC annuncia una strategia per creare riserve di Bitcoin e nomina Consulente strategico l'esperto di cripto asset Alex Yang

Una riserva di Bitcoin verrà creata con un contributo massimo di 100 BTC e un posizionamento a prezzi premium di azioni ordinarie di classe A di DDC da 0,50 a 1,25 dollari per azione

NEW YORK: DDC Enterprise, Ltd. (NYSEAM: DDC), (“DayDayCook,” “DDC,” o la “Società”), importante società asiatica di alimentari di consumo multimarca, ha annunciato oggi un'iniziativa trasformativa: l'adozione del Bitcoin come parte delle sue riserve di capitale, assiema a un annuncio che porta in DDC l'esperto di Web3 e Crypto Assets Management Alex Yang come consulente strategico. Un gruppo di investitori contribuirà fino a 100 BTC in cambio di azioni ordinarie di classe A di DDC al costo compreso tra 0,50 e 1,25 dollari per azione, ossia un premio compreso tra il 100% e il 400% rispetto a recenti livelli di trading.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita