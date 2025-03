Outseer lancia la biometria comportamentale su piattaforma, per una protezione approfondita e senza confronti

Il leader dell'autenticazione e della prevenzione delle frodi integra in modo nativo i segnali biometrici comportamentali in una piattaforma basata sull'AI

BURLINGTON, Massachusetts: Outseer, affermato leader nell'autenticazione e nella prevenzione delle frodi per il mondo del digital banking e delle transazioni 3-D Secure (3DS), oggi ha annunciato la capacità di biometria comportamentale nativa della sua piattaforma, un'aggiunta che introduce un ulteriore livello di protezione in grado di analizzare a ciclo continuo le interazioni degli utenti per rilevare le anomalie in tempo reale. Sfruttando la sua ricca tradizione RSA® (in precedenza denominata RSA Fraud & Risk Intelligence™), Outseer ha potenziato la propria piattaforma per rispondere all'attuale panorama dinamico delle minacce. Con l'evoluzione delle frodi a seguito della digitalizzazione dei pagamenti, della diffusione dei dati personali nel dark web, della crescente minaccia di scam e frodi tramite transazioni autorizzate, oltre che a seguito di progressi come GenAI, il motore di rischio multi-segnale di Outseer, basato su sofisticati algoritmi di machine learning e AI, fissa un nuovo standard per la protezione continuativa e unificata.

Fonte: Business Wire

