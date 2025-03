Veracode registra un anno da record grazie alla crescita significativa e all'espansione strategica

L'azienda aggiunge più di 300 nuovi clienti e completa due acquisizioni strategiche, consolidando la leadership nella gestione del rischio applicativo

BURLINGTON, Mass.: Veracode, leader mondiale nella gestione del rischio applicativo, oggi ha annunciato un 2024 di successo, caratterizzato da prodotti profondamente innovativi, acquisizioni strategiche, ampliamento della base clienti e riconoscimento del settore. La base clienti dell'azienda include industrie quali tecnologia, finanza, assicurazioni, il settore pubblico e il settore sanitario, comprese numerose organizzazioni Fortune 500.

"Il 2024 è stato un anno trasformativo per Veracode", ha dichiarato Brian Roche, CEO di Veracode. "Abbiamo rafforzato le nostre capacità grazie ad acquisizioni strategiche, migliorato la nostra esperienza incentrata sugli sviluppatori e fornito straordinario valore ai clienti. Mentre le organizzazioni si affidano sempre più a componenti open-source e codici generati dall'intelligenza artificiale, affrontano rischi di sicurezza senza precedenti da dipendenze vulnerabili e fonti non affidabili. Stiamo collaborando con organizzazioni in tutto il mondo per affrontare queste minacce emergenti riducendo al tempo stesso il rischio applicativo nell'intera catena di fornitura del software. Il nostro ritmo riflette l'eccellenza del nostro team, le nostre soluzioni innovative e il nostro impegno costante per il successo dei clienti".

La promozione della leadership di mercato attraverso l'innovazione e l'espansione dei prodotti

Durante l'intero anno, Veracode ha ottenuto traguardi notevoli nei prodotti e nel mercato che sottolineano il suo impegno nello sviluppo di software secure-by-design (sicuro per progettazione), attraverso l'innovazione guidata dall'AI. I traguardi principali comprendono:

Il miglioramento di Veracode Fix , abbinando l'AI e le competenze umane per ridurre il tempo di recupero da mesi a minuti, consentendo agli sviluppatori di riparare le vulnerabilità istantaneamente in tutti gli ambienti di sviluppo integrati.

, abbinando l'AI e le competenze umane per ridurre il tempo di recupero da mesi a minuti, consentendo agli sviluppatori di riparare le vulnerabilità istantaneamente in tutti gli ambienti di sviluppo integrati. L'acquisizione di Longbow Security (ora nota come Veracode Risk Manager), ampliando le capacità di Application Security Posture Management (ASPM, gestione della postura di sicurezza dell'applicazione).

(ora nota come Veracode Risk Manager), ampliando le capacità di Application Security Posture Management (ASPM, gestione della postura di sicurezza dell'applicazione). L'acquisizione all'inizio del 2025 di tecnologia da Phylum, rafforzando la sicurezza della catena di fornitura open-source per combattere pacchetti dannosi in codice di terze parti.

Eccezionale crescita dei clienti e ritorno sull'investimento nella sicurezza

Lo slancio sul mercato di Veracode è accelerato con l'acquisizione e la ritenzione dei clienti a livello globale. Nell'ultimo anno, la società ha rinnovato 15 clienti con un valore individuale di contratto annuale (ACV, Annual Contract Value) in eccesso di 1 milione di dollari e aggiunto centinaia di loghi di nuovi clienti. Il lancio del Velocity™ Partner Program migliorato di Veracode ha contribuito a questo successo attraverso la collaborazione con aziende partner, tra cui GuidePoint Security, Optiv e Softcat, connettendo il portafoglio di Veracode con società Fortune 100 leader sul mercato a livello globale.

L'impatto economico complessivo di Veracode, uno studio condotto nell'agosto 2024 da Forrester Consulting, ha rivelato che Veracode offre un notevole ritorno sull'investimento pari al 184 percento, un valore attualizzato netto (NPV, Net Present Value) di 4,6 milioni di dollari, e un periodo di ammortamento inferiore a sei mesi per una "organizzazione composita" da 2 miliardi di dollari.

"Ogni settimana, i clienti descrivono la loro superficie di attacco in espansione creata da tecnologie cloud e le risultanti sfide di gestione del rischio", ha osservato Roche. "Stiamo aiutando i CISO all'intersezione di sicurezza e commercio razionalizzando i rischi nel cloud, nel code e nelle catene di fornitura, garantendo la conformità e la continuità aziendale. La visibilità unificata, assieme alle priorità contestualizzate e all'auto-recupero sono la base portante del loro successo".

Il rafforzamento della Leadership e l'espansione globale

Sotto la guida di Brian Roche, divenuto CEO nell'aprile 2024, Veracode ha rafforzato il suo team esecutivo con nomine chiave per guidare la crescita e l'innovazione. Tra i recenti incarichi, Katie Kulikoski Chief People Officer, David Wigglesworth Chief Revenue Officer, e Karen Buffo Chief Marketing Officer.

La società ha inoltre ampliato la sua presenza globale potenziando le sue competenze regionali e tecniche. Sanjay Mandloi è stato nominato Vicepresidente senior di Engineering & Cloud Operations, Matt Katz ha assunto l'incarico di Vicepresidente di Customer Success, Jean Janse van Vuuren è entrato in azienda come Vicepresidente di EMEA & APAC, e Johnny Wong è stato promosso a Vicepresidente di Global Solutions Architecture, alla guida dei team di progettazione pre-vendita dell'azienda a livello globale. Jens Wessling è inoltre entrato in azienda come Chief Technology Officer negli Stati Uniti, assieme al cofondatore, Chris Wysopal, passando al nuovo incarico di Chief Security Evangelist.

Il riconoscimento e l'eccellenza nell'industria

Il costante impegno di Veracode nell'eccellenza è stato riconosciuto nel 2024 con numerosi riconoscimenti e onorificenze. La società è stata riconosciuta come Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice (azienda preferita dai clienti) per il quinto anno consecutivo, nominata Strong Performer in The Forrester Wave™: Software Composition Analysis Software, Q4 2024, ed è stata classificata al 1o posto come prodotto ASPM da PeerSpot. Inoltre, la società ha ricevuto diversi riconoscimenti per i suoi prodotti, per il team dedicato e per l'impatto complessivo sull'industria, compresi il CRN Security 100 e il Boston ORBIE Award per Sohail Iqbal, CISO di Veracode.

Guardando al futuro: la visione di Veracode per il 2025

Veracode ha iniziato il 2025 con una identità del brand rinnovata, e la società continua a incentrarsi su tre basi strategiche:

Visibilità unificata nei rischi delle applicazioni

Recupero di guasti in tempo reale basata sull'AI

Possibilità dello sviluppatore di scrivere un codice di sicurezza alla velocità aziendale

"Il 2024 è stato eccezionale, ma è solo l'inizio", ha concluso Roche. "La nostra priorità per il 2025 è realizzare la nostra visione di codice sicuro fin dall'inizio. La passione, le competenze e la passione del nostro team continueranno a promuovere il nostro progresso mentre offriamo un valore ancora maggiore ai nostri clienti in tutto il mondo come leader di fiducia nella gestione del rischio applicativo".

Informazioni su Veracode

Veracode è un leader globale nella Gestione del rischio delle applicazioni per l'era dell'AI. Alimentata da trilioni di linee di scansioni di codici e un motore proprietario di recupero assistito dall'AI, la piattaforma Veracode offre sicurezza di software adattiva ed è la scelta di fiducia di organizzazioni in tutto il mondo per realizzare e mantenere il software sicuro dalla creazione di codici allo sviluppo del cloud. Migliaia dei team di sviluppo e sicurezza più importanti al mondo utilizzano Veracode ogni secondo di ogni giorno per ottenere visibilità azionabile accurata di rischi utilizzabili, ottenere recupero di vulnerabilità in tempo reale e ridurre il debito della sicurezza su scala. Veracode è una società multipremiata che offre capacità per assicurare l'intero ciclo di vita di sviluppo del software, compreso Veracode Fix, Static Analysis, Dynamic Analysis, Software Composition Analysis, Container Security, Application Security Posture Management e Penetration Testing.

Ulteriori informazioni all'indirizzo www.veracode.com, nel blog di Veracode, e su LinkedIn e X.

Copyright © 2025 Veracode, Inc. Tutti i diritti riservati. Veracode è un marchio registrato di Veracode, Inc. negli Stati Uniti e può essere registrato in alcune altre giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di prodotto, marchio o logo appartengono ai rispettivi titolari. Tutti gli altri marchi di fabbrica menzionati nel presente comunicato stampa sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Fonte: Business Wire

