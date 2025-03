Mercans collabora con Deloitte per lo sviluppo di un quadro di gestione della qualità e del rischio del massimo livello

Una collaborazione strategica per rafforzare l'eccellenza in materia di compliance, qualità e rischio in tutto il mondo

LONDRA: Mercans, leader globale nelle soluzioni di payroll e compliance, è orgogliosa di annunciare l'inizio di una partnership strategica con Deloitte, una delle più importanti società di servizi professionali al mondo, per sviluppare e implementare un quadro di gestione della qualità e del rischio del massimo livello.

In quanto azienda al cui centro c'è la compliance, Mercans continua a investire in sistemi del massimo livello che superano gli standard globali e anticipano le normative in evoluzione. Questa collaborazione con Deloitte segna un traguardo importante nel rafforzamento dei nostri controlli interni, della governance e della garanzia di qualità, assicurando che i nostri clienti possano sempre contare su soluzioni sicure, conformi e pronte per il futuro.

Fonte: Business Wire

