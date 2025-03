Gallant Capital rileva Altify, una delle principali piattaforme software globali di pianificazione degli account per l’attuazione delle vendite

LOS ANGELES: Gallant Capital Partners (“Gallant”) oggi ha annunciato di avere concluso l’acquisizione di Altify (la “Società”), una delle principali piattaforme software per l’attuazione delle vendite che offre alle aziende tecniche di trasformazione delle vendite cruciali per la loro attività. I servizi cloud IA di pianificazione degli account sviluppati da Altify danno impulso a una crescita dei ricavi prevedibile e sostenibile. Nell’ambito dell’operazione Gallant sta ricorrendo alle competenze di Patrick Morrissey e Anthony Reynolds, che stanno ritornando a guidarla nei ruoli, rispettivamente, di Ceo e Membro del Consiglio esecutivo.

“Altify è un leader nel settore dell’ottimizzazione dei ricavi e dell’attuazione delle vendite, che vanta una lunga storia nel consentire ai clienti di ottenere un ROI tangibile. Guardiamo con fiducia all’opportunità di avvalerci delle competenze di Patrick e Anthony per promuovere la crescita come un business autonomo”, commenta Jon Gimbel, Socio presso Gallant.

“La piattaforma IA per la pianificazione degli account Altify è chiaramente differenziata ed essenziale per la sua clientela di società blue chip”, aggiunge Chris Suen, Direttore generale presso Gallant. “Vediamo un’opportunità significativa di reinvestire nel business per espandere ulteriormente le funzionalità della piattaforma allo scopo di servirne ancora meglio i clienti”.

“Questa operazione è la terza acquisizione condotta da Gallant l’anno scorso e ne evidenzia l’impegno costante a essere un partner di fiducia per gruppi dirigenti e società specializzate nelle cessioni. Siamo sicuri che Altify prospererà come un business autonomo sotto la nostra gestione”, aggiunge Anthony Guagliano, Socio presso Gallant.

“Sono soddisfatto di ritornare in Altify e guidarla in qualità di Ceo. Stringere una partnership con Gallant alimenterà la nostra crescita e ci aiuterà a ottenere risultati positivi per i clienti. L’approccio collaborativo di Gallant, la sua lunga esperienza operativa e il capitale necessario per facilitare investimenti nella nostra piattaforma software ci consentiranno di rispondere meglio alle esigenze in evoluzione dei clienti. Tutti in Altify guardano con fiducia al futuro e alle incredibili opportunità che attendono la Società”, conclude Patrick Morrissey.

Informazioni su Altify

Altify offre servizi cloud IA per la pianificazione degli account per i team responsabili dei ricavi che impiegano Salesforce. Grazie a una combinazione di metodologia, processi di vendita e tecnologia basata sull’IA, Altify mette in grado imprese di vendita di prestigio internazionale di risolvere problemi, rafforzare i rapporti e cogliere più opportunità. Creata in modalità nativa sulla piattaforma Salesforce, la piattaforma per la pianificazione degli account Altify aiuta migliaia di addetti alle vendite, direttori vendite e team responsabili dei ricavi a ottimizzare ricavi sostenuti realizzati dai clienti e attuare vendite coronate dal pieno successo. Per saperne di più visitare www.altify.com.

Informazioni su Gallant

Gallant Capital Partners (Gallant) è una società di private equity che effettua investimenti in imprese tecnologiche, industriali e di servizi commerciali, adottando una strategia d’investimento improntata all’operatività e dando priorità al siglare accordi con imprese che possano avvantaggiarsi dei suoi vasti rapporti nel settore e della sua competenza operativa. Stringe partnership con titolari, fondatori e team di gestione per massimizzare sia il valore sia la crescita sostenibile e a lungo termine delle imprese presenti nel suo portafoglio. Gallant è stata fondata nel 2018 e la sede centrale è a Los Angeles. Per maggiori informazioni visitare www.gallantcapital.com.

Fonte: Business Wire

