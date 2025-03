East Japan Railway Company: arriva l'app Welcome Suica Mobile per i visitatori stranieri in Giappone

JR East ha introdotto l'app Welcome Suica Mobile per i visitatori stranieri in Giappone giovedì 6 marzo 2025. L'app consente agli utenti di emettere e ricaricare la propria Suica nell'app stessa sen...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/03/2025