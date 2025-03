Natixis seleziona Atoti, prodotto di punta di ActiveViam, come soluzione front-office in tempo reale per rischio e P&L

NEW YORK: ActiveViam, fornitore globale di soluzioni per l'analisi avanzata dei dati e il processo decisionale per il settore dei servizi finanziari, ha annunciato oggi che Natixis CIB, una filiale di Groupe BPCE, il secondo più grande gruppo bancario in Francia, ha selezionato Atoti, il prodotto di punta di ActiveViam, come proprio livello front-office in tempo reale di consolidamento e visualizzazione dei dati di gestione del rischio e P&L. Inizialmente la soluzione verrà implementata negli uffici di Valuta estera e Tassi di interesse, seguiti da un rapido rollout in altre linee di business, tra cui Credito e Titoli azionari.

L'adozione di Atoti consentirà ai trading desk di sfruttare la flessibilità e la scalabilità della soluzione, migliorare in tempo reale rischi consolidati e P&L intraday, in modo da preparare l'attività al futuro.

La direzione disporrà di viste analitiche interattive migliori con capacità complete di drill-down a livello di trading.

L'architettura in tempo reale e multidimensionale di Atoti, assieme alla sua libreria di funzioni finanziarie dinamiche, offrirà:

Posizioni di rischio consolidate intraday da diversi motori di rischio

Conversione del rischio in moneta unica

Re-bucketing in corso d'opera

Granularità del livello di trading

Stima di P&L intraday usando l'espansione di Taylor con connessioni dei dati del mercato in tempo reale

Spiegazioni dei rischi

Monitoraggio dei limiti in tempo reale

Monitoraggio in tempo reale della posizione di cassa

Pascal Amiel e Valery Gombert, co-direttori globali di Macro presso Natixis CIB, hanno dichiarato: "Conoscevamo già la tecnologia di Atoti e abbiamo deciso di eseguire un proof of concept di tre mesi con la sua versione più recente per confermare la sua capacità di supportare i nostri requisiti aziendali, i volumi e gli obiettivi strategici. Il risultato di questo POC è stato convincente e abbiamo scelto ActiveViam".

Shelley Magee, CEO di ActiveViam, ha aggiunto: “Il fatto che Natixis CIB abbia esteso il suo rapporto con noi dimostra l'esperienza finanziaria di ActiveViam, combinata con la tecnologia esclusiva di Atoti e le sue recenti innovazioni per offrire un livello di consolidamento in tempo reale del front-office e del rischio che non può mancare”.

Informazioni su ActiveViam

ActiveViam è un fornitore di soluzioni di analisi dei dati finanziari in rapida crescita.

Creata per i principali istituti finanziari, che si affidano alla sua esperienza, ActiveViam offre intelligence attiva per analisi finanziarie complesse.

Integra tecnologia senza precedenti, innovazione continua e un capitale umano eccezionale per sbloccare la forza dei dati in tempo reale e granulari su vasta scala.

Sviluppato come strato semantico ad alte prestazioni, Atoti, il prodotto di punta di ActiveViam, consente ai clienti di adottare soluzioni aziendali integrate di front-office e di gestione del rischio, accedendo al contempo a tecnologie personalizzabili.

ActiveViam è presente sui principali mercati finanziari mondiali: Londra, New York, Singapore, Sydney, Hong Kong, Parigi e Francoforte.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito activeviam.com o seguiteci su LinkedIn.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita