World Liberty Financial si prepara al lancio di USD1, la stablecoin pronta per le istituzioni

NEW YORK: World Liberty Financial Inc. ("WLFI"), sviluppatore di un protocollo DeFi e di una piattaforma di governance all'avanguardia ispirata dal Presidente Donald J. Trump, ha annunciato oggi che prevede di lanciare USD1, una stablecoin riscattabile secondo un rapporto 1:1 con il dollaro statunitense (USD).

La stablecoin USD1 di WLFI sarà supportata al 100% da buoni del Tesoro statunitensi a breve termine, depositi in dollari USA e altre attività equivalenti liquide. Inizialmente, i token USD1 saranno coniati sulle blockchain di Ethereum (ETH) e Binance Smart Chain (BSC), con l'obiettivo di espandersi verso altri protocolli in futuro. Ogni token è destinato a mantenere un valore di 1 dollaro USA, interamente supportato da un portafoglio di riserve verificato regolarmente da una società contabile terza.

Fonte: Business Wire

