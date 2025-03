Xsolla rafforza il proprio impegno per sviluppo di videogiochi nella regione LATAM con il programma Journey of Indies (JOIN)

L'obiettivo è sostenere gli sviluppatori di videogiochi indipendenti e mid-tier dei paesi della regione LATAM con strumenti di finanziamento, formazione e commercializzazione

BRASILIA, Brasile: Xsolla, azienda leader globale nel commercio dei videogiochi, è orgogliosa di annunciare il lancio del programma Journey of Indies (JOIN), gestito da Xsolla. Questa iniziativa che si concentra sulla regione dell'America Latina, è pensata per aiutare gli sviluppatori di giochi indipendenti e mid-tier ad espandere la loro attività grazie a strumenti di commercializzazione, tutoraggio e partnership di settore. Mediante l'integrazione degli sviluppatori nell'ecosistema di Xsolla di strumenti di commercializzazione, questo programma desidera creare innovazione, ampliare le opportunità e generare nuovi flussi di entrate.

Date chiave:

25 marzo: livestream con l'annuncio del programma JOIN alle 17:00 ET.

livestream con l'annuncio del programma JOIN alle 17:00 ET. 7 aprile: inizia l'attività dell'acceleratore.

inizia l'attività dell'acceleratore. 25 aprile: apertura ufficiale dell'hub nella città di Brasilia.

apertura ufficiale dell'hub nella città di Brasilia. 30 aprile: panel di Gamescom LATAM sul programma acceleratore in Brasile.

panel di Gamescom LATAM sul programma acceleratore in Brasile. 22-26 giugno: evento B2B Innova Summit a Brasilia.

In collaborazione con Institutio Conecta e Indie Hero, l'iniziativa sfrutterà una sovvenzione fornita dal Segretariato per la Scienza, la Tecnologia e l'Innovazione del Distretto Federale (SECTI-DF) per la creazione di un hub per i videogame a Brasilia. Questo hub fornirà uno spazio dedicato all'istruzione, allo sviluppo commerciale e alla formazione pratica per la commercializzazione. Il programma JOIN si allinea con le associazioni di sviluppatori di videogiochi, con le parti coinvolte del settore e con gli enti pubblici e privati per sbloccare il potenziale creativo della regione.

Il programma Journey of Indies (JOIN) gestito da Xsolla è stato pensato per dare una risposta alle sfide specifiche affrontate da sviluppatori indipendenti e mid-tier nella regione LATAM, offrendo un'assistenza strutturata mediante:

Accesso esclusivo di un anno a programmi didattici — Indie Hero distribuirà contenuti didattici di JOIN in tutto il Brasile, facendo in modo che gli sviluppatori possano ottenere informazioni preziose sulle strategie commerciali del settore dei videogiochi.

— Indie Hero distribuirà contenuti didattici di JOIN in tutto il Brasile, facendo in modo che gli sviluppatori possano ottenere informazioni preziose sulle strategie commerciali del settore dei videogiochi. Tutoraggio e selezione di talenti — JOIN fornirà supporto nella selezione dei migliori candidati per diversi percorsi di accelerazione, aiutando gli sviluppatori a perfezionare i loro progetti e business model.

— JOIN fornirà supporto nella selezione dei migliori candidati per diversi percorsi di accelerazione, aiutando gli sviluppatori a perfezionare i loro progetti e business model. Formazione pratica sulla commercializzazione — I partecipanti otterranno conoscenze generali su monetizzazione e distribuzione, andando oltre i semplici strumenti di Xsolla. Impareranno inoltre a integrare le soluzioni di Xsolla nelle loro strategie go-to-market.

— I partecipanti otterranno conoscenze generali su monetizzazione e distribuzione, andando oltre i semplici strumenti di Xsolla. Impareranno inoltre a integrare le soluzioni di Xsolla nelle loro strategie go-to-market. Collaborazione a livello di settore — Attraverso la vasta rete di associazioni e corporazioni di gaming di Indie Hero in tutto il Brasile, il programma amplierà la propria portata e il proprio impatto.

— Attraverso la vasta rete di associazioni e corporazioni di gaming di Indie Hero in tutto il Brasile, il programma amplierà la propria portata e il proprio impatto. Supporto alla pubblicazione e alla distribuzione — L'etichetta di Indie Hero, GoGo Games Interactive, fornirà assistenza agli sviluppatori per un onboarding senza problemi nell'ecosistema di Xsolla.

"La regione LATAM è una tra le più promettenti e in rapida crescita per lo sviluppo di videogiochi", ha dichiarato Chris Hewish, Chief Strategy Officer di Xsolla. "Grazie alla collaborazione con i principali operatori del settore e agli investimenti nei talenti locali, ci impegniamo a fornire le risorse e le conoscenze necessarie per aiutare gli sviluppatori a trasformare le loro visioni creative in attività di successo".

Sono aperte le candidature per il programma Journey of Indies (JOIN). Gli studi indipendenti e mid-tier nella regione dell'America Latina sono incoraggiati a candidarsi e ad avvalersi di questa opportunità senza precedenti per ampliare le loro attività grazie alle competenze di Xsolla.

Per ulteriori informazioni e per inviare la propria candidatura, visitare il sito: https://xsolla.pro/p6i

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita