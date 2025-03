ExaGrid premiata con l'inserimento CRN® Partner Program Guide 2025

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, l'unica soluzione che offre storage di backup a più livelli del settore con Retention Time-Lock che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino del ransomware, ha annunciato oggi che l'ExaGrid Reseller Partner Program è stato premiato da CRN ® , un marchio di The Channel Company con l'inserimento nella prestigiosa CRN Partner Program Guide 2025. Questa guida con pubblicazione annuale è una risorsa essenziale per i fornitori di soluzioni alla ricerca di programmi di partner che rispondano ai loro obiettivi aziendali e forniscano un elevato valore ai partner.

L'ampio supporto e le risorse che i rivenditori di tecnologia offrono attraverso i loro programmi per partner rappresentano un aspetto fondamentale per i fornitori di soluzioni che valutano con quali fornitori IT, fornitori di servizi e distributori collaborare per sviluppare soluzioni tecnologiche del massimo livello.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita