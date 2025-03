Guidewire presenta la visione che offre vantaggi competitivi per assicuratori globali al Guidewire Insurance Forum di Parigi

PARIGI: Guidewire (NYSE: GWRE) ha tenuto il suo evento annuale European Insurance Forum il 25 marzo presso La Maison de la Mutualité, a Parigi. L'evento Guidewire più grande d'Europa ha attratto oltre 375 partecipanti provenienti da 16 Paesi, segno inequivocabile della presenza leader sul mercato di Guidewire in Europa, che si è estesa fino a comprendere 76 clienti in 19 Paesi con 30 che hanno scelto la Guidewire Cloud Platform, 90 partner tecnologici, 4.000 consulenti e 950 collaboratori.

Al Forum europeo delle assicurazioni, Guidewire ha illustrato i dettagli della sua visione per aumentare l'agilità ed eliminare la frizione operativa nel settore assicurativo P&C attraverso la Guidewire Cloud Platform completa e integrata, con innovazioni che includono la progettazione dei prodotti, i prezzi, le classifiche, il coinvolgimento digitale, dati e analitica, intelligenza artificiale e un solido mercato delle applicazioni, per aiutare gli assicuratori a rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.

Fonte: Business Wire

