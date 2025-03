Potenziale neurale: Mouser Series esplora le interfacce cervello-computer all'intersezione tra mente e tecnologia

DALLAS e FORT WORTH, Texas: Mouser Electronics, Inc., il distributore autorizzato a livello mondiale con gli ultimi componenti elettronici e prodotti di automazione industriale, oggi ha annunciato il rilascio dell'ultima parte della serie tecnologica Empowering Innovation Together (EIT), che esamina il settore in rapida evoluzione delle interfacce cervello-computer (BCI, brain-computer interfaces). Questa serie affronta e approfondisce le sfide e le opportunità della progettazione nello sviluppo dei sistemi controllati dalla mente.

Le BCI creano una comunicazione diretta tra il cervello e i dispositivi esterni, consentendo applicazioni come il recupero delle funzioni motorie per persone affette da paralisi, il miglioramento dell'eloquio per persone affette da disturbi della comunicazione e perfino potenziamento cognitivo.

Fonte: Business Wire

