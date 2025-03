Grid Dynamics rilascia la IoT Control Tower, la piattaforma per l'analisi dei dati industriali

Punti principali:

La IoT Control Tower consente a produttori, fornitori di dispositivi e aziende energetiche di analizzare e agire a ciclo continuo sui dati generati dagli impianti di produzione e dalle flotte di apparecchiature utilizzando le modalità di apprendimento automatico, AI generativa e agenti AI.

La nuova piattaforma accelera l'implementazione delle soluzioni analitiche su larga scala per i produttori e offre un sistema centralizzato integrato con altri componenti per la produzione intelligenti targati Grid Dynamics.

Grid Dynamics, utilizzando le ultimissime tecnologie AI/ML, ha creato la IoT Control Tower per aiutare i clienti a tagliare sui costi di manodopera associati alle analisi sulla produzione, a ridurre al minimo i tempi di risposta ai problemi e ad aumentare l'efficienza dei processi.

SAN RAMON, California: Grid Dynamics Holdings, Inc. Holdings, Inc. leader nella consulenza tecnologica, nell'ingegneria di piattaforme e prodotti, nell'AI e nei servizi di coinvolgimento digitale, oggi annuncia il lancio dell'IoT Control Tower, un'avanzata soluzione analitica progettata per aiutare produttori e fornitori di macchinari ad analizzare a ciclo continuo i flussi di dati IoT provenienti dagli impianti produttivi e dall'implementazione sul campo, oltre che per generare un orientamento prescrittivo per analisti e operatori.

