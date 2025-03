HighByte amplia la partnership con Novotek Group

L'azienda di software industriale rinnova la partnership con Novotek Group, estendendo la distribuzione in Germania, Austria e Francia

PORTLAND, Maine: HighByte®, azienda sviluppatrice di software industriale, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di distribuzione ampliato con Novotek Group, che prevede i diritti di commercializzare, vendere e distribuire HighByte Intelligence Hub in Germania, Austria e Francia. L'accordo fa seguito al recente annuncio di Novotek della sua espansione nell'area DACH e in Francia all'inizio di quest'anno.

"Novotek vanta quasi 40 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni e prodotti innovativi per le aziende del settore manifatturiero, con cui possono collegare, digitalizzare e ottimizzare i processi produttivi", ha dichiarato Tobias Antius, Chief Executive Officer di Novotek. "La nostra espansione nelle aree di Germania e Francia rappresenta un naturale sviluppo del nostro modello di business e della nostra missione di portare la trasformazione digitale ai nostri clienti. Siamo entusiasti di poter offrire HighByte Intelligence Hub, un prodotto strategico del nostro portafoglio, in questi mercati, in cui la richiesta di soluzioni per la gestione dei dati industriali è forte e in crescita".

Secondo la società di ricerca indipendente Verdantix, il settore dei software di gestione dei dati industriali crescerà a un tasso CAGR del 19,9% fino a raggiungere i 6,1 miliardi di USD nel 2029. Stando al rapporto "Market Size and Forecast: Industrial Data Management Software 2023-2029 (Global)", l'America del Nord e l'Europa sono le regioni più importanti in questo mercato e costituiscono congiuntamente più di tre quarti della spesa globale. Si prevede che la necessità di una solida gestione della qualità dei dati e la crescente consapevolezza del ROI fornito dall'analisi basata sull'intelligenza artificiale dei dati industriali rappresenteranno i motori della crescita del settore.

"Siamo onorati di espandere la nostra partnership con Novotek. Negli ultimi cinque anni il gruppo è stato un'estensione del nostro marchio sul mercato per i territori che rappresenta", ha spiegato Tony Paine, Chief Executive Officer di HighByte. "Il gruppo crede nella nostra visione e dispone dell'esperienza e della leadership per metterla in atto. HighByte è impegnata nella partnership con Novotek e nei mercati industriali di Germania, Austria e Francia".

Con una solida presenza in Svizzera e Austria, i nuovi uffici di Novotek in Germania ribadiscono la dedizione del gruppo nei confronti dell'intera area DACH, portando l'esperienza dell'azienda e il suo portafoglio di soluzioni innovative ai produttori di questo mercato chiave. Novotek è autorizzata a distribuire e a fornire supporto per HighByte Intelligence Hub in tutta l'Europa settentrionale e occidentale, compresi i territori di Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Germania, Austria e Svizzera. HighByte Intelligence Hub è una soluzione di Industrial DataOps che contestualizza e standardizza i dati industriali provenienti da diverse fonti ai margini per colmare il divario tra sistemi, reti e team OT e IT.

È possibile incontrare i rappresentanti di HighByte e Novotek alla Hannover Messe, che si terrà dal 31 marzo al 4 aprile, allo stand AWS nella Hall 15 – stand D76.

Informazioni su HighByte

HighByte è un'azienda sviluppatrice di software industriali che gestisce le sfide di architettura e integrazione dei dati che interessano i fabbricanti globali nel corso della loro trasformazione digitale. HighByte Intelligence Hub, il software Industrial DataOps dell'azienda, offre dati modellati e pronti all'uso sul cloud grazie a un'interfaccia codeless per accelerare i tempi di integrazione e l'analisi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://highbyte.com.

HighByte è un marchio registrato di HighByte, Inc.

