La Nederlandse Innovatie Maatschappij (NIM) a capo del progetto H2ESTIA: il futuro del trasporto merci a emissioni zero

SLIEDRECHT, Paesi Bassi: Il settore marittimo sta facendo un enorme passo in direzione della sostenibilità con il lancio del progetto H2ESTIA, un'iniziativa rivoluzionaria per lo sviluppo della prima nave per carico generale a emissioni zero al mondo alimentata a idrogeno liquido. Sotto la guida della Nederlandse Innovatie Maatschappij (NIM – www.nim-bv.nl) e con il patrocinio del Ministero olandese delle infrastrutture e della gestione idrica, questa iniziativa rappresenta un pilastro del piano regolatore marittimo e fissa un nuovo standard per la decarbonizzazione della logistica marittima in Europa.

Il progetto si concentra sulla progettazione, costruzione e dimostrazione di un'imbarcazione merci a idrogeno che sarà operativa nel Mare del Nord e oltre.

Fonte: Business Wire

