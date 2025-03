YES alla guida della produzione di attrezzature per semiconduttori in India

COIMBATORE, India: Yield Engineering Systems, Inc. (YES), leader mondiale nell'ambito delle soluzioni di attrezzature per ingegneria dei materiali e delle interfacce, è orgogliosa di annunciare la spedizione del primo strumento commerciale VeroTherm Formic Acid Reflow a un produttore leader mondiale di semiconduttori dal suo stabilimento di Sulur, a Coimbatore. Questo importante risultato rappresenta un momento decisivo per YES e per l'ecosistema in espansione dei semiconduttori in India, in quanto rappresenta la prima attrezzatura prodotta in India per applicazioni avanzate di semiconduttori come la memoria ad alta larghezza di banda (HBM), fondamentale per le applicazioni di IA e di High-Performance Computing (HPC) a livello globale.

YES ha iniziato le attività nel settembre 2024 in questo stabilimento di produzione all'avanguardia a Sulur, in Coimbatore, India, con sede in Vadakku Sambala Thottam, Trichy Road, 96/3, Kannampalayam, Sulur Taluk.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita