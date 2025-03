ExaGrid figura nella rosa dei finalisti dello Storage Awards 2025

La linea di prodotti ExaGrid, il suo programma Partner e il suo team nominati in 15 categorie a “The Storries XXII”

MARLBOROUGH: ExaGrid®, azienda che sviluppa l’unica soluzione di archiviazione con backup multilivello del settore dotata della funzionalità Retention Time-Lock e della funzionalità unica “air-gapping” – quindi isolata dal network – con dati archiviati come oggetti immutabili e che consente una policy di eliminazione ritardata ai fini del ripristino da ransomware, oggi ha annunciato di essere stata nominata in 15 categorie per la 22a edizione annuale della consegna dei riconoscimenti Storage Awards.

ExaGrid figura nella rosa dei finalisti nelle seguenti categorie:

Azienda dell’anno per l’innovazione nell’archiviazione

Azienda dell’anno per l’archiviazione di dati come oggetti immutabili

Campione nel settore dell’archiviazione – Applicazioni commerciali

Campione nel settore dell’archiviazione – Marketing

Eccellenza nei canali

Azienda dell’anno per l’archiviazione con resilienza

Prodotto dell’anno per la lotta al ransomware

Azienda dell’anno per la protezione dei dati

Vendor dell’anno per hardware di backup per applicazioni aziendali

Vendor dell’anno per l’archiviazione di oggetti

Azienda dell’anno per l’ottimizzazione dell’archiviazione

Vendor dell’anno per l’archiviazione a capacità ottimizzata

Programma partner di canale

Prodotto dell’anno per l’archiviazione

Azienda dell’anno per l’archiviazione

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita