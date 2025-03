SIMO, Acer e MediaTek estendono la disponibilità di Acer TravelMate P4 14 a otto nuovi mercati

L'innovativo PC Always Connected offre una connettività superiore in tutta Europa

SAN FRANCISCO: SIMO, azienda leader in soluzioni di connettività innovative, in collaborazione con Acer e MediaTek, è orgogliosa di annunciare l'espansione a otto nuovi mercati internazionali di Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53-G2), un PC Always Connected (ACPC) con tecnologia vSIM integrata. In quanto parte della sua espansione globale, Acer TravelMate P4 14 è ora disponibile in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Polonia, Italia, Irlanda e Svizzera, ed è prevista un'ulteriore espansione verso ulteriori regioni nel corso dell'anno.

Fonte: Business Wire

