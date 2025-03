Acrelec presenta il proprio rebranding mentre l'azienda prosegue nella sua espansione di mercato

L'azienda di software QSR conta più di 1000 dipendenti in 18 paesi ed è leader nel settore dei chioschi per le ordinazioni self-service a livello globale

CHICAGO: Acrelec, una filiale di GLORY LTD. [TYO:6457], il più grande fornitore al mondo di chioschi per le ordinazioni self-service, ha annunciato oggi il lancio di un'importante iniziativa di rebranding, che dimostra la trasformazione e l'ambizione dell'azienda per il futuro. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della ristorazione rapida QSR (Quick Service Restaurant), la nuova era di Acrelec segnerà il proseguimento della crescita sul mercato dell'azienda, dando priorità a innovazione e soddisfazione dei clienti.

Il nuovo design del logo rappresenta un "croissant" rivolto verso l'alto, un'allusione alle radici francesi di Acrelec, e simbolo dello slancio in avanti. Associato a un font raffinato e a una palette cromatica specifica per la categoria, il nuovo look è in grado di evidenziare l'evoluzione continua dell'azienda.

"Acrelec si è sempre fatta guidare dalla trasformazione, aiutando i brand globali a definire il futuro dell'esperienza cliente tramite tecnologia e innovazione", ha affermato Thibaud Denolle, Direttore marketing e CEO di Acrelec America. "Questa nuova identità comprende forza, chiarezza e modernità. Acrelec non è più solamente un fornitore di tecnologia, bensì un partner di innovazione globale."

Fondata nel 2004, da start-up composta da 10 persone in Francia, Acrelec è cresciuta fino a diventare un'azienda globale con oltre 1000 dipendenti in 18 paesi. Con oltre 120.000 installazioni di soluzioni in tutto il mondo in oltre 70 mercati, Acrelec è alla guida delle spedizioni di chioschi nel settore, e rappresenta il 14% delle installazioni globali, stando al più recente report di mercato di RBR Data Services, una divisione della società di ricerca e consulenza Datos Insights.

Acrelec si occupa della consegna di ogni elemento, dai chioschi intelligenti ai drive-thru alimentati dall'IA, il centro di interesse dell'azienda negli USA, e si rivolge a più di 70 brand globali, tra cui McDonald’s, Burger King e Wendy’s.

Acrelec gestisce due fabbriche di hardware e diversi centri di sviluppo, offrendo velocità, volumi e affidabilità ai clienti di tutto il mondo.

Scopri la nuova identità di Acrelec e i logo aggiornati qui. Per ulteriori informazioni su Acrelec, visita il sito acrelec.com.

Informazioni su Acrelec

Acrelec è un'azienda tecnologica globale, parte di Glory Group, che si occupa di ridefinire l'esperienza clienti per i brand dei settori della ristorazione e del retail. Grazie a decenni di esperienza in ambito software, hardware e dei servizi di assistenza, Acrelec sviluppa e integra nuove piattaforme che aumentano il coinvolgimento dei clienti, ottimizzano l'efficienza e migliorano le operazioni. Acrelec vanta oltre 120.000 installazioni - effettuate presso i suoi quasi 70 clienti globali, tra cui brand iconici quali McDonald's, Burger King e Wendy's - e 1.000 dipendenti in tutto il mondo, e offre il suo robusto ecosistema tecnologico per soluzioni operative, drive-thru, chioschi di ordinazione self-service e self-checkout a persone di tutto il mondo. Acrelec non si accontenta dello status quo e la sua passione è fornire innovazioni che portino risultati commerciali ai propri clienti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito acrelec.com.

Informazioni su Glory

In quanto leader mondiale nell'ambito delle soluzioni tecnologiche di cassa, forniamo ai settori finanziario, retail, di cash center e gaming la certezza che il loro contante è protetto e sempre attivo, per contribuire a costruire un'attività più forte.

Le nostre tecnologie di automazione del contante e i nostri servizi di ingegneria di processo aiutano le aziende di oltre 100 paesi a ottimizzare la movimentazione e la gestione del contante. Nonostante la nostra presenza globale, manteniamo un rapporto personale con ogni cliente per rispondere alle sue sfide e ai suoi obiettivi, migliorando l'efficienza del personale, riducendo i costi operativi e creando un'esperienza più gratificante per i clienti.

Con una presenza di oltre 11.000 professionisti in tutto il mondo e strutture dedicate a R&S e alla produzione a livello globale, GLORY si sviluppa da una ricca tradizione tecnologica e orientata al cliente che dura da quasi cento anni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.glory-global.com.

Fonte: Business Wire

