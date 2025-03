European DataWarehouse insignita per la quinta volta del premio Data Provider of the Year

LONDRA: European DataWarehouse (EDW) è lieta di annunciare di essere stata nominata Data Provider of the Year in occasione della cerimonia dei GlobalCapital European Securitization Awards 2025 a Londra.

La cermionia di premiazione desidera offrire un riconoscimento agli straordinari risultati raggiunti nel settore della finanza strutturata in Europa e i vincitori vengono selezionati con una votazione popolare da parte dei partecipanti del settore. Come illustrato da GlobalCapital, il programma celebra "il meglio del settore, selezionato dal settore". Questa è la quinta volta che EDW ha vinto il prestigioso premio Data Provider of the Year, di cui è stata insignita anche nel 2019, 2022, 2023 e nel 2024!

Fonte: Business Wire

