Presentazione dei Principali Servizi offerti agli operatori sanitari dal 1996

ROMA: La VDA Net srl Banca Dati Sanitaria Farmaceutica dal 1996 garantisce TUTTI i giorni ai propri clienti numerosi servizi per un aggiornamento Sanitario Farmaceutico nazionale ed internazionale rivolto a: Farmacisti - Medici - Aziende Farmaceutiche - ASL - Ospedali - Biblioteche - Consulting - Societa' Scientifiche - Universita' - Regioni.

Il nucleo del modello di business della VDA Net srl si basa sulla raccolta, analisi e distribuzione di informazioni specialistiche. Il ciclo produttivo si focalizza sull'aggregazione e sintesi di dati provenienti da fonti affidabili, trasformandoli in informazioni utili e facilmente accessibili per i clienti.

Richiedete trenta giorni di prova Gratuita e senza nessun impegno scrivendo a: a.viti@vdanetsrl.com

Principali Servizi Offerti

Servizio di Base

Novita’ Sanitarie Farmaceutiche (Servizio circolari giornaliere - Esempio)

Tutti i giorni inviamo una circolare che riassume tutte le principali novita’ sanitarie farmaceutiche pubblicate da 350 portali nazionali ed internazionali

Gazzetta Ufficiale Nazionale e Comunitaria (Servizio circolari giornaliere - Esempio)

Tutte le sere segnaliamo i provvedimenti di interesse sanitario farmaceutico pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e Comunitaria

Servizio Aggiuntivo

Monitoraggio Sanitario Farmaceutico Personalizzato (Esempio)

Il servizio tutte le sere Vi invia un report contenente il risultato del monitoraggio personalizzato da noi effettuato con i link diretti alle pagine dei portali nazionali ed internazionali dove vengono riportati i termini da Voi richiesti al nostro monitoraggio. Potete attivare al servizio di monitoraggio 500 termini (ad esempio: principi attivi - nomi di farmaci - patologie - aziende - ecc..)

Servizi Gratuiti

APP Nuovi Farmaci e FarmacoVigilanza (Gratuita)

Vengono comunicati in tempo reale tutti i nuovi farmaci e gli avvisi di FarmacoVigilanza che sono divulgati dai principali enti regolatori (AIFA – EMA – C.E. – MHRA – FDA).

APP Monitoraggio Personalizzato Farmaci (Gratuita)

Si da la possibilita’ di lanciare ricerche verso link gia’ preimpostati e costantemente aggiornati dalla VDA Net srl nell’APP (cira 100 siti di interesse sanitario farmaceutico nazionali ed internazionali). Tutte le sere vengono caricati anche i link della Gazzetta Ufficiale nazionale. E’ previsto aggiungere autonomamente ulteriori link di Vostro interesse. Bastera’ digitare sull’APP un nome di un farmaco o principio attivo ed avere tulle le pagine (html e htm) online che li hanno pubblicati.

Fonte: Business Wire

