VeriSilicon lancia AcuityPercept: un sistema di messa a punto automatica di ISP basata sull’IA

Ottimizzazione intelligente delle impostazioni di ISP per un allineamento integrato con i motori di percezione visiva dell’immagine ai fini di un riconoscimento superiore degli oggetti

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato il lancio di AcuityPercept, un sistema di messa a punto automatica basata sull’IA di processori d’immagine (ISP), progettato per ottimizzarne in modo intelligente i parametri ai fini di un riconoscimento superiore degli oggetti. AcuityPercept migliora la precisione e l’efficienza di sistemi dei percezione IA ottimizzando dinamicamente i parametri dell’ISP tramite processi di messa a punto automatizzati. È applicabile a una vasta gamma di applicazioni di visione artificiale basate sull’IA in molteplici settori – guida autonoma, visone artificiale robotica e AIoT.

VeriSilicon AcuityPercept sfrutta una direttiva globale e un algoritmo di perfezionamento locale, utilizzando metadati e feedback sulle perdite da modelli dell’attività IA per conseguire automaticamente una messa a punto ottimale dell’ISP.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita