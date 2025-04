Capcom Monster Hunter Wilds supera i 10 milioni di unità vendute

– Stabilisce un record dell’azienda per le vendite realizzate nel primo mese combinando l’attrattiva della serie con nuovi elementi –

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che le vendite in tutto il mondo di Monster Hunter Wilds, uscito il 28 febbraio 2025, hanno superato i 10 milioni di unità

Monster Hunter Wilds è l’ultimo episodio della serie Monster Hunter e si svolge in un modo in continua evoluzione, che si trova in un periodo caratterizzato da ambienti selvaggi, pullulati da branchi di mostri pronti ad attaccare e in quello successivo si trasforma in un ricco ambiente naturale pieno di esseri viventi. L’episodio presenta descrizioni visive grandiose – rese possibili da ENGINE, il motore di sviluppo del gioco proprietario di Capcom – ed è cross-play, consentendo quindi a più giocatori di parteciparvi insieme indipendentemente dalla loro piattaforma.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita