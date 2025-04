ExaGrid nominata finalista ai Network Computing Awards 2025

ExaGrid nominata in 8 categorie per i premi annuali del settore

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione che offre storage di backup a più livelli del settore con Retention Time-Lock che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino del ransomware, ha annunciato oggi di essere stata nominata in otto categorie per gli annuali Network Computing Awards.

ExaGrid è diventata finalista nelle seguenti categorie:

Data Protection Product of the Year (Prodotto dell'anno per la protezione dei dati)

The Return On Investment Award (Premio per il ritorno sugli investimenti)

Air-gapped Ransomware Recovery Product of the Year (Prodotto dell'anno per il recupero di ransomware con air gap)

Storage Product of the Year (Prodotto dell'anno per lo stoccaggio)

Hardware Product of the Year (Prodotto hardware dell'anno)

Product of the Year (Prodotto dell'anno)

Company of the Year (Azienda dell'anno)

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita