Esri aiuta a includere informazioni aggiornate sulle chiusure stradali nelle app consumer di mappatura

Gli utenti di ArcGIS possono fornire dati sulle chiusure delle strade ad Apple Maps e a TomTom per migliorare il viaggio degli automobilisti

REDLANDS, California: Esri, il leader globale nella tecnologia GIS e nell'intelligence sulla geolocalizzazione, ha potenziato il suo diffuso programma Community Maps per semplificare la condivisione delle chiusure stradali grazie alla soluzione Road Closures. Questa nuova soluzione basata su ArcGIS di Esri, la piattaforma geospaziale più completa e importante, colma il divario tra le agenzie governative che gestiscono gli aggiornamenti stradali tempestivi e il pubblico, che si affida alle app di mappatura per la navigazione in tempo reale.

Sono migliaia gli utenti del software ArcGIS di Esri, tra cui governi statali e locali e agenzie di mappatura nazionale, che creano e condividono dati stradali autorevoli e accurati tramite il programma Community Maps di Esri e che ora possono condividere anche dati in tempo reale sulle chiusure stradali.

Fonte: Business Wire

