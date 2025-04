WeFi Technology Group annuncia la nomina di Nela Mullaj in veste di Chief Operating Officer, per le aree EMEA e Asia-Pacifico-Giappone

WeFi Technology Group , azienda innovatrice leader globale in ambito fintech, è lieta di annunciare la promozione di Nela Mullaj al ruolo di COO, per le regioni EMEA & APJ. In questa nuova veste, Mullaj supervisionerà le operazioni e guiderà iniziative stratetiche in questi dinamici mercati.

ZUG, Svizzera: Nela Mullaj vanta oltre 20 anni di attività nel settore finanziario e ha una comprovata esperienza in ambito di leadership e innovazione.

"Sono incredibilmente emozionata di assumere questo ruolo", ha dichiarato Mullaj. "Spero che la mia profonda comprensione del panorama finanziario, assieme a una chiara visione strategica, si dimostrerà fondamentale per l'espansione continua della nostra presenza e per offrire soluzioni innovative ai nostri clienti nelle regioni EMEA e APJ, soluzioni in grado di rispondere alle loro esigenze specifiche e di promuovere solide partnership."

In qualità di COO, Mullaj supervisionerà le operazioni, ottimizzerà i processi aziendali e svilupperà KPI per generare efficienza e crescita. Svolgerà inoltre un ruolo fondamentale per ampliare le operazioni al fine di soddisfare la crescente domanda di soluzioni finanziarie innovative di WeFi, in particolare nel contesto della rapida crescita di progetti guidati dall'IA.

"Le aziende che desiderano sfruttare il potenziale trasformativo dell'IA hanno bisogno di soluzioni finanziarie flessibili per operazioni di questo tipo su larga scala", spiega Mullaj. "WeFi sta contribuendo a colmare questo divario. Fornendo linee di credito e termini di pagamento essenziali, consentiamo loro di assicurarsi un posto al tavolo dell'IA e di generare innovazione".

È questa mentalità volta a "colmare il divario" che guida WeFi ad affrontare il panorama favorevole e complesso presente nelle regioni EMEA e APJ, dove un approccio uguale per tutti non è semplicemente concepibile.

Come sottolinea Mullaj: "Ogni regione presenta complessità specifiche, influenzate da sistemi bancari, leggi fiscali, quadri normativi, sfumature linguistiche e prassi commerciali diverse. Se sviluppiamo con successo un prodotto in un mercato, sfruttiamo il concetto di base e le relazioni consolidate per promuovere l'espansione in altri. I nostri punti di forza risiedono nella capacità di muoverci nell'intricato intreccio rappresentato da queste regioni dinamiche".

"Sono estremamente orgogliosa di fare parte della famiglia di WeFi, e di contribuire ulteriormente allo sviluppo di questo team eccezionale, che dà il massimo per ottenere risultati notevoli tramite uno sforzo collettivo e una visione condivisa", ha concluso.

Per ulteriori informazioni su WeFi Technology Group, visitare il sito: https://wefitec.com/

Fonte: Business Wire

