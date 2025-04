GE HealthCare e FPT espandono la partnership strategica per dare impulso all’innovazione nell’assistenza sanitaria basata sull’IA

HANOI, Vietnam: L’impresa IT globale FPT e GE HealthCare hanno annunciato la sigla di un accordo di cooperazione strategica, espandendo la loro alleanza commerciale per portare avanti lo sviluppo e la strategia relativi ai prodotti e creare un Centro di competenza FPT in Vietnam.

Questa collaborazione sempre più ampia rispecchia un’evoluzione strategica dall’impegno basato sui progetti a un’alleanza a lungo termine mirata ad accelerare l’attuazione di soluzioni basate sull’IA, migliorando l’efficienza operativa e la cura dei pazienti. Nell’ambito dell’alleanza commerciale FPT diventerà un partner di canale per GE HealthCare, promuovendo e offrendo congiuntamente le soluzioni digitali GE HealthCare in Vietnam e attraverso la sua rete nel paese.

Fonte: Business Wire

