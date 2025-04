Vittoria del leader cleantech Aymium su Stora Enso presso le Commissioni di ricorso dell'Ufficio brevetti europeo

La sentenza convalida il brevetto di Aymium e la sua leadership negli anodi e nelle batterie rinnovabili

ST. PAUL, Minnesota: Il leader cleantech Aymium ha respinto l'attacco di Stora Enso a uno dei brevetti di Aymium (brevetto europeo EP2697185) che fornisce diritti esclusivi di produzione, commercializzazione e utilizzo di materiali a base biologica per le applicazioni di batterie rinnovabili.

Le Commissioni di ricorso dell'Ufficio brevetti europeo in una sentenza hanno ritenuto "non convincenti" le argomentazioni di Stora Enso presentate nella sede preposta e hanno concordato che l'ambito della tutela del brevetto non potesse essere esteso da un emendamento chiarificatore alle richieste presentate. La sentenza conferma ulteriormente la posizione di Aymium come leader globale nei materiali a base di biocarbonio per le applicazioni di batterie.

Aymium, oltre all'attuale sentenza, vanta un portafoglio di oltre 600 brevetti relativi a materiali, composizioni e metodi produttivi del biocarbonio, di cui molti rilevanti proprio per i materiali delle batterie, ed è il principale innovatore a livello globale nell'ambito dei materiali a base di biocarbonio.

Questa sentenza, unitamente al ricchissimo portafoglio di brevetti detenuti da Aymium, mette in discussione la capacità di Stora Enso di produrre soluzioni di batterie a base biologica, per cui Aymium possiede numerosi brevetti esclusivi.

"Aymium per prima al mondo ha sviluppato e brevettato queste innovazioni, e la sentenza conferma la sua posizione pionieristica", ha dichiarato James Mennell, amministratore delegato di Aymium. "Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e del nostro record perfetto nel conservare i diritti legali sui nostri brevetti a livello internazionale. Noi di Aymium difenderemo e applicheremo con forza i brevetti che deteniamo, ma preferiamo soluzioni più collaborative e siamo aperti alla concessione in licenza delle nostre tecnologie leader in tutto il mondo".

Aymium gestisce il maggior stabilimento produttivo avanzato di biocarbonio del Nordamerica nel Michigan; si è assicurata e sta stanziando oltre 500 milioni di dollari USA per la realizzazione di tre nuovi impianti nordamericani, che entreranno in funzione nel corso di quest'anno. Con una capacità di produzione di biocarbonio più elevata rispetto al resto delle produzione mondiale complessiva, Aymium è ben posizionata per rifornire il mercato delle batterie e altri settori chiave in cui opera.

Informazioni su Aymium

Aymium realizza prodotti a base di biocarbonio e bioidrogeno di valore elevato che possono essere utilizzati per sostituire immediatamente i combustibili fossili nella produzione di energia, metalli, colture e nella purificazione dell'acqua e dell'aria senza modifiche ad attrezzature o processi. I bioprodotti di Aymium vengono ottenuti utilizzando biomasse di provenienza sostenibile - legno recuperato e inutilizzabile - e sono rinnovabili, carbon-negative e sostituiscono i combustibili fossili ad alta emissione come il carbone e il coke. La tecnologia leader di Aymium è supportata da oltre 600 brevetti rilasciati o in corso di registrazione a livello globale. Aymium opera in Nord America, dove sta realizzando nuovi impianti produttivi, e ha sede in Minnesota, negli USA.

