FlexTrade diventa il primo fornitore a offrire aggiornamenti sullo stato degli ordini Goldman Sachs tramite API

Goldman Sachs collabora con FlexTrade per migliorare la trasmissione di dati in tempo reale al lato acquirente

LONDRA: FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader globale per i sistemi di esecuzione multi-asset e di gestione degli ordini, ha annunciato oggi che il sistema di aggiornamenti dello stato degli ordini (OSU) di Goldman Sachs per gli ordini algoritmici può essere trasmesso direttamente nel registro delle transazioni OEMS di FlexTrade tramite una nuova API proprietaria, un cambiamento essenziale del modo in cui Goldman Sachs fornisce dati ai clienti del lato acquirente.

L'annuncio fa parte della nuova suite di offerte di analisi di dati e di avvisi in tempo reale, GS Alerts, che ha come obiettivo offrire ai clienti un accesso senza interruzioni alle metriche dall'interno del proprio registro delle transazioni EMS/OMS.

Fonte: Business Wire

