Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess di Capcom arrivano a Nintendo Switch 2 il 5 giugno!

- Il lancio coincide con il nuovo hardware in linea con la strategia multipiattaforma di Capcom -

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess per Nintendo SwitchTM 2, il nuovissimo hardware di Nintendo Co., Ltd., saranno entrambi rilasciati il 5 giugno insieme all'hardware.

Street Fighter 6 rappresenta una nuova generazione di giochi di combattimento utilizzabili da più giocatori, con opzioni di input di controller idonee sia per i principianti che per i giocatori più esperti e impostazioni di accessibilità audio migliorate per completare l'esperienza di gioco.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita