Motive e Telefónica portano avanti l’iniziativa GSMA Open Gateway, presentando congiuntamente il potenziale di realizzazione di ricavi tramite la verifica di numeri telefonici basata su API

MADRID: Motive e Telefónica hanno completato un proof of concept (PoC) coronato dal successo presentando funzionalità di autenticazione integrate che utilizzano un’API per la verifica di numeri telefonici iGSMA Open Gateway. Questa soluzione, che ha esordito presso lo stand Google Cloud durante il Mobile World Congress Barcelona 2025, rende possibile l’autenticazione sicura senza bisogno di SMS-OTP, riducendo il rischio di frode e migliorando l’esperienza dell’utente.

La prova di fattibilità ha utilizzato Motive Entitlement Server (ES) e l’infrastruttura Telefónica Spain per presentare l’API CAMARA per la verifica di numeri insieme al sistema di autenticazione di token dell’operatore TS.43. Questo servizio è stato integrato nel servizio di verifica di numeri telefonici Google Firebase per consentire l’autenticazione basata su SIM tramite token sicuri.

Fonte: Business Wire

