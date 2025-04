AirgainConnect® Fleet™ 5G Vehicle Gateway certificato sull’affidabilissima rete 5G Verizon per applicazioni aziendali critiche e relative a parchi macchine

La certificazione attesta le affidabilissime prestazioni 5G, la bassa latenza e la connettività sicura per parchi macchine sulla rete all’avanguardia Verizon.

SAN DIEGO: Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per connettività wireless avanzate che danno impulso a innovazioni all’avanguardia nella tecnologia 5G, oggi ha annunciato che la versione di nuova generazione AirgainConnect® Fleet™ 5G Vehicle Gateway (AC-Fleet™) è stata certificata per l’implementazione sulla rete 5G Verizon – comprese Verizon 5G Nationwide e Ultra Wideband – offrendo così connettività affidabilissima e a bassa latenza pensata per la sicurezza pubblica, utility, trasporti e parchi macchine commerciali.

AC-Fleet™ combina un nuovo modem 5G New Radio (NR), un router Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet, GPS/GNSS e antenne altamente performanti in un compatto dispositivo montabile sul tetto, eliminando così la complessità e le perdite lungo i cavi associate ai tradizionali router montati internamente e ai sistemi di antenne esterni.

Fonte: Business Wire

