Esri lancia l’edizione ampliata del dizionario GIS più completo al mondo

A to Z GIS è l’opera di consultazione della terminologia indispensabile per chiunque operi nel settore GIS

REDLANDS, California: Esri, leader mondiale nel settore dell’intelligence sulla localizzazione, ha appena pubblicato la terza edizione dell’opera A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems. Parallelamente all’evoluzione e alla crescente diffusione della tecnologia dei sistemi di informazione geografici (GIS), si è evoluto ed è in crescente diffusione il linguaggio di questo potente strumento. Una guida essenziale per dirigenti, programmatori, utenti, scrittori, redattori e studenti, l’edizione aggiornata di A to Z GIS contiene:

Dati approfonditi e informazioni preziose da oltre 200 esperti nel campo

Un dizionario con riferimenti incrociati di quasi 3.000 termini, dei quali oltre 1.400 nuovi

Fonte: Business Wire

