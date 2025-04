Syncron annuncia un approccio incentrato sulle piattaforme all'intelligenza post-vendita per OEM di attrezzature complesse

La Service Lifecycle Management Platform di Syncron offre un percorso accelerato a informazioni e ricavi post-vendita

STOCCOLMA: Syncron oggi ha annunciato un cambiamento significativo della sua strategia go-to-market, passando ad un approccio incentrato sulle piattaforme per attività post-vendita che meglio supportano gli obiettivi dei ricavi post-vendita dei produttori di attrezzature complesse. Questo approccio aiuterà i produttori a liberare il valore dei loro dati separati e trasformarli in informazioni post-vendita che accelerano i processi decisionali e la redditività.

Nota da tempo per la fornitura delle migliori soluzioni puntuali della categoria per la pianificazione delle parti di ricambio, la determinazione dei prezzi e l'erogazione dei servizi, Syncron unisce queste capacità in una piattaforma di Service Lifecycle Management (SLM, gestione del ciclo di vita del servizio) unificata e potenziata dall'intelligenza artificiale.

Fonte: Business Wire

