Interactive Brokers aggiunge il supporto multimonitor e altre funzionalità alla piattaforma per contrattazioni IBKR Desktop

Design ottimizzato grazie a una potente tecnologia per contrattazioni

GREENWICH, Connecticut: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale che fa ampio ricorso all’automazione, ha annunciato il lancio di vari aggiornamenti a IBKR Desktop, una piattaforma per contrattazioni di nuova generazione pensata per gli investitori che richiedono semplicità ma apprezzano la tecnologia avanzata Interactive Brokers. Senza dover pagare alcuna commissione per l’uso della piattaforma e grazie a un’interfaccia intuitiva ricca di funzionalità avanzate, i clienti possono eseguire facilmente contrattazioni semplici per varie classi di asset e complesse tipologie di ordini. La piattaforma è stata studiata per offrire facilità di navigazione ed essere così adatta sia per operatori esperti sia per investitori alle prime armi

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita