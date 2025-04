L'ex direttore di IP Mitsubishi guiderà Sisvel Japan

LUSSEMBURGO: Yoshinori Shimizu è il nuovo amministratore delegato della sede giapponese di Sisvel, il più grande e storico operatore di patent pool in Europa . La nomina coincide con le dimissioni di Tetsuro Fuse, che continuerà a lavorare con Sisvel nel ruolo di consulente.

Shimizu è ampiamente riconosciuto come uno dei più importanti esperti in proprietà intellettuale (IP) in Giappone e, più recentemente, ha ricoperto l'incarico di Deputy General Manager della Corporate Export Control Division presso Mitsubishi Electric Corporation, dove ha lavorato per 29 anni.

Durante il suo incarico in Mitsubishi, Shimizu ha avuto un ruolo decisivo nel definire la strategia globale dell'azienda in materia di IP, nella negoziazione di accordi di licenza di brevetti e nella risoluzione di controversie. Shimizu ha inoltre contribuito attivamente a diverse iniziative di patent pool, inclusi quelli gestiti da Sisvel.

In qualità di amministratore delegato di Sisvel Japan, Shimizu collaborerà strettamente con il team dirigenziale di Sisvel per favorire la continua crescita dei programmi di licensing dell'azienda in Giappone ed in tutta l'Asia.

“Collaborando con Sisvel come partner da quasi un decennio, ho sempre ammirato la sua creatività e il suo dinamismo,” afferma Shimizu. “Sisvel ha ottenuto un grande successo nella sua missione di costruire un ecosistema d'innovazione sano, offrendo programmi di licenza equi ed efficienti. È davvero un onore entrare a far parte del suo team. Non vedo l’ora di contribuire ulteriormente allo sviluppo di Sisvel Japan, che ha prosperato sotto la guida di Fuse.”

“Siamo molto grati a Fuse per il suo prezioso contributo in Sisvel, e ora sono entusiasta di dare il benvenuto a Shimizu nel nostro team,” dichiara Mattia Fogliacco, CEO di Sisvel. “Il Giappone gioca un ruolo cruciale in molte delle tecnologie con cui lavoriamo e abbiamo sviluppato profonde relazioni con le aziende giapponesi, sia dal lato dei licenzianti che dei licenziatari. L'annuncio di oggi conferma il nostro impegno a mantenere una forte presenza in questo strategico mercato.”

