SmartStream e Finastra creano una partnership strategica per rispondere alla domanda in crescita di gestione del collateral

LONDRA: SmartStream annuncia una collaborazione con Finastra, un altro fornitore globale di applicazioni software per servizi finanziari, per ampliare i flussi di lavoro di gestione del collateral nei settori di tesoreria e dei mercati di capitali, con particolare attenzione alle regioni MEA e APAC. Questa collaborazione crea un percorso solido e conveniente per gli istituti finanziari per muoversi all'interno dei flussi di lavoro e delle normative grazie alla soluzione completa di gestione del collateral di SmartStream, con l'accelerazione aggiuntiva per raggiungere l'operatività in meno di quattro settimane.

La soluzione consolidata TLM Collateral Management di SmartStream è stata selezionata in seguito a una valutazione approfondita della sua funzionalità, dell'interfaccia utente, delle opzioni di distribuzione e delle capacità di integrazione senza problemi con le soluzioni di Finastra.

Fonte: Business Wire

