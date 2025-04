Verimatrix e AgileTV stringono una partnership volta a proteggere la soluzione TVaaS in rapida crescita

AIX-EN-PROVENCE, Francia, SAN DIEGO e BILBAO, Spagna: Notizie normative:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato l’inizio di una collaborazione più ampia con l’azienda spagnola con sede a Bilbao AgileTV (BME: AGIL.MC) finalizzata a fornire le innovazioni più recenti per la sicurezza dei contenuti in relazione alle soluzioni AgileTV – OTT e per erogazione di video nonché per hub di intrattenimento TV-as-a-Service (TVaaS) – progettate per consentire alle società di telecomunicazioni, agli ISP e alle aziende nel settore dei media di rendersi più autonome.

Grazie all’accordo concluso con Verimatrix, che offre il suo vasto portafoglio di soluzioni comprovate per la sicurezza video – VCAS, Multi-DRM, Counterspy (filigrana) e DVB ReAccess – AgileTV potrà sviluppare in modo significativamente più semplice le opzioni affidabili e più recenti per la protezione che offre alla propria clientela.

Fonte: Business Wire

