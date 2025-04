NETSCOUT segnala che gli attacchi DDoS rivolti a infrastrutture essenziali rivestono un ruolo determinante nei conflitti geopolitici

Gli attacchi DDoS sono armi digitali a guida di precisione, come i servizi DDoS-for-hire, IA e potenti botnet all'origine dell'ondata di attacchi

WESTFORD, Mass.: NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) ha pubblicato oggi il suo 2H2024 DDoS Threat Intelligence Report, in cui rivela come gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) siano diventati un metodo dominante per condurre una guerra informatica collegata a eventi sociopolitici come elezioni, proteste civili e controversie politiche. I risultati indicano come gli aggressori sfruttino i momenti di vulnerabilità a livello nazionale per amplificare i disordini e minare la fiducia nelle istituzioni, prendendo di mira le infrastrutture essenziali di governi, entità commerciali e fornitori di servizi.

Fonte: Business Wire

