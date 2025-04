o9 avvia la collaborazione con il Gruppo Prada per ottimizzare i processi di pianificazione della produzione e degli approvvigionamenti

DALLAS: o9, sviluppatore leader di piattaforme software IA per le imprese per la trasformazione dei processi di pianificazione e decisionali, annuncia l’implementazione con successo delle sue funzionalità avanzate di production e procurement planning a supporto dell’efficienza operativa e del mantenimento degli elevati standard qualitativi della divisione pelletteria del Gruppo Prada.

Il Gruppo globale del lusso, proprietario di brand iconici come Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe e Marchesi 1824, ha sede a Milano e opera nei segmenti Ready-To-Wear, Footwear, Leather Goods ed Eyewear con una presenza capillare in Europa, Medio Oriente, Asia e Americhe.

La decisione di collaborare con o9 nasce dall’esigenza di ottimizzare i processi di pianificazione all’interno di una supply chain globale altamente complessa e multilivello. Con l'obiettivo di sviluppare piani produttivi sia per prodotti finiti che semilavorati, migliorare la visibilità sulla capacità produttiva di stabilimenti interni e fornitori esterni, e allineare l’approvvigionamento delle materie prime ai piani di produzione.

Grazie a questa collaborazione, la piattaforma o9 Digital Brain metterà a disposizione del Gruppo Prada workflow personalizzati per la produzione che consentiranno ai planners di valutare i rischi e approvare gli ordini di produzione in modo efficiente. La piattaforma supporterà inoltre decisioni di procurement quasi in tempo reale grazie a reportistica dedicata e offrirà strumenti di analisi delle cause alla radice per monitorare i flussi produttivi in corso e futuri, aiutando i planners ad anticipare e mitigare proattivamente potenziali criticità lungo la supply chain.

“Siamo orgogliosi di affiancare Prada Group nel percorso di ottimizzazione della pianificazione produttiva, grazie a una piattaforma di livello mondiale in grado di ridurre i rischi di potenziali criticità, e di abilitare processi decisionali più intelligenti in ambito procurement e planning,” ha dichiarato Chakri Gottemukkala, cofondatore e CEO di o9. “Siamo entusiasti di continuare questa partnership strategica anche nei prossimi anni.”

Informazioni su o9

o9 Solutions è una piattaforma cloud-native che sfrutta l’intelligenza artificiale, ponendosi come leader nel settore per la pianificazione aziendale integrata nonché la gestione dei processi decisionali. Sia che si tratti di un aumentare la precisione del demand forecasting, allineare la domanda alla pianificazione della supply chain o gestire le iniziative commerciali, ogni processo diventa più rapido e intelligente grazie all’IA di o9. La tecnologia sviluppata da o9 consente infatti di integrare una moltitudine di dati e sistemi aziendali, generare analytics e supportare il processo di decision making con suggerimenti di ottimizzazione prescrittivi, che fanno capo ad algoritmi avanzati anche per lo sviluppo di scenari alternativi in tempo reale. o9 permette una collaborazione integrata di tutte le funzioni aziendali su un’unica piattaforma con un’interfaccia utente estremamente intuitiva. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.o9solutions.com.

