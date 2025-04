Kinaxis celebra gli innovatori della supply chain ai Customer Awards 2025 in occasione di Kinexions

Riconoscimenti per le aziende e i leader che guidano la trasformazione, l'innovazione e la sostenibilità nelle supply chain globali

AUSTIN, Texas: In occasione della sua conferenza annuale Kinexions, Kinaxis® (TSX:KXS), leader globale nell'ambito dell'orchestrazione della supply chain end-to-end, ha annunciato i vincitori dell'edizione 2025 dei suoi Kinaxis Customer Awards. Giunta ormai alla sua settima edizione, questa premiazione vuole gratificare le aziende e i singoli individui che lavorano per ampliare i confini dell'innovazione, dell'efficienza e della sostenibilità della supply chain.

I premi del 2025 sono stati assegnati a quattro aziende leader: ExxonMobil, Sanofi, Schneider Electric e British American Tobacco (BAT)- per l'eccellenza dimostrata nella trasformazione della supply chain. Inoltre, Hanu Gadila (Merck & Co.) ha ricevuto il Champion Award, mentre Jeffrey Jones (Qualcomm) è stato premiato con il Lifetime Achievement Award per i suoi contributi al settore.

Fonte: Business Wire

