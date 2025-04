NIQ presenta il report Consumer Tech Industry Trends 2025: le vendite globali raggiungeranno 1,29 trilioni di dollari

In primo piano le aree di crescita di intrattenimento domestico, videogiochi, smartphone, health tech e tecnologia nell'ambiente di lavoro

La crescita globale del valore sarà guidata dai mercati emergenti, compresa una crescita del 5% prevista per la Cina.

L'AI ha il potenziale di guidare la premializzazione ma richiede una maggiore attenzione sull'aumento della consapevolezza nel consumatore dei vantaggi “visibili”.

I consumatori continuano a dimostrare comportamenti di spesa finalizzata a scopi.

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ), azienda leader nell'intelligenza dei consumatori, oggi ha pubblicato il suo report Consumer Tech Industry Trends 2025 (Tendenze del settore della tecnologia di consumo), secondo il quale nell'anno a venire le vendite globali di beni durevoli e tecnologici raggiungeranno 1,29 trilioni di dollari, guidate da mercati emergenti, cicli sostitutivi e innovazione premium.

“Per crescere nel 2025 e oltre, i produttori e i rivenditori devono offrire valore, ossia autentica innovazione che rispecchi le esigenze dei consumatori di oggi, che spendono per scopi precisi”, ha dichiarato Julian Baldwin, Presidente globale di Tecnologia e Beni durevoli, NIQ. “L'opportunità sta nei prodotti che migliorano le prestazioni e le esperienze di tutti i giorni e che offrono ritorni visibili sugli investimenti. La premializzazione, particolarmente attraverso l'AI, è una leva fondamentale per la crescita, ma solo se è intuitiva, accessibile e chiaramente vantaggiosa”.

Le più importanti tendenze tecnologiche del 2025:

Home Entertainment e Gaming: vincite immersive, ma è importante la tempistica.

Gli aggiornamenti dei televisori continueranno fino al 2026, con motivi determinanti nel 2025 l'innovazione e la sostituzione di televisori guasti.

La domanda di televisori da oltre 70 pollici è aumentata del 25% nel 2024: una tendenza continua verso esperienze immersive a casa.

I PC per videogiochi stanno entrando in cicli di sostituzione, con gli acquisti del periodo di lockdown da aggiornare nel 2025.

La categoria Audio è cresciuta del 3% a livello globale, alimentata dalla domanda nei mercati emergenti e dalla popolarità delle fasce auricolari wireless e dagli auricolari esterni.

Smartphone: premializzazione con uno scopo

La maggior parte dei consumatori (71%) oggi tiene il proprio smartphone per più di 3 anni, un aumento rispetto al 52% nel 2020.

Le vendite di smartphone del valore superiore ai 600 dollari sono aumentate del 6%, mentre la domanda di telefoni più economici è diminuita dell'1%.

L'AI rimane un elemento di distinzione latente. Solo il 7,8% dei consumatori globali ha menzionato l'AI come elemento determinante per un acquisto, anche se questo è aumentato rispetto all'anno precedente (dal 6% nel Q2 2024).

Le vendite di batterie portatili sono aumentate del 7%, guidate principalmente dalla domanda europea.

Health tech: il performer migliore con potenziale premium

Gli indossabili hanno registrato una crescita del 4% nel 2024 e si prevede un'accelerazione nel 2025.

Funzionalità predittive per la salute e la personalizzazione potenziate dall'intelligenza artificiale guideranno la crescita premium in questa categoria.

Tecnologia nell'ambiente di lavoro: è ora di sostituire

È in corso una nuova ondata di sostituzioni di PC/computer portatili acquistati durate la pandemia del 2020 e ormai obsoleti.

Nell'aggiornare PC/computer portatili, consumatori danno priorità alla memoria (55%), al sistema operativo (50%) e all'autonomia della batteria (49%).

Le vendite dei portatili durante il Black Friday 2024 sono aumentate del 173% rispetto all'anno precedente in mercati importanti come Brasile, Repubblica Ceca, UE5 (Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito), Ungheria, Paesi Bassi e Turchia.

Eventi promozionali: le offerte guidano gli acquisti tecnologici

I grandi eventi sono importanti: il 33% delle vendite tecnologiche nel 2024 ha luogo durante sette promozioni determinanti, un aumento rispetto al 29% del 2021.

Nel 2025, si prevede che i consumatori pianifichino più che mai gli acquisti sulla base di offerte stagionali.

Previsione regionale: i mercati emergenti guideranno la crescita

La Cina (+5%) e i Paesi emergenti dell'Asia (+4%) guideranno la crescita globale, seguiti dal Medio Oriente e dall'Africa e dal Nord America.

Perché queste tendenze sono importanti per il 2025

Il report di NIQ Consumer Tech Industry Trends 2025 fornisce alle aziende una mappa del futuro per favorire la crescita della categoria, mirare a modelli di consumatori in evoluzione e promuovere ricavi attraverso innovazioni basate sui dati.

Scaricare il report completo per esplorare i settori più promettenti e gli imperativi strategici della tecnologia di consumo.

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è una delle principali aziende mondiali di intelligence nel settore consumer, che offre la comprensione più completa del comportamento di acquisto dei consumatori e rivela nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 NIQ si è fusa con GfK, creando un leader del settore con portata globale ineguagliata. Abbiamo operazioni in oltre 90 paesi, che rappresentano circa l’85% della popolazione mondiale e oltre 7,2 trilioni di dollari in spesa dei consumatori in tutto il mondo. Grazie a una lettura olistica del settore retail e ai dati più completi sui consumatori – forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia – NIQ offre la “vista completa”: Full View™.

Per maggiori informazioni visitare www.niq.com

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Tutti i diritti riservati.

Fonte: Business Wire

