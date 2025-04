MultiBank Group riconosciuto come "Best Client Funds Protection Broker" e "Best Social Trading Solution" al Money Expo Mexico 2025

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: MultiBank Group, l'istituto di derivati finanziari più grande al mondo con sede a Dubai, ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti al Money Expo Mexico 2025, che si è svolto il 26 e 27 febbraio: "Best Client Funds Protection Broker" (Migliore broker per la protezione dei fondi dei clienti) e "Best Social Trading Solution" (Migliore soluzione di social trading).

Money Expo Mexico è uno degli eventi finanziari più influenti dell'America Latina, che attrae leader globali nei settori trading, investimenti e fintech per esplorare gli ultimi sviluppi nei mercati finanziari.

Il prestigioso riconoscimento di MultiBank Group all'importante evento Money Expo Mexico sottolinea il suo impegno incessante nei confronti dell'eccellenza normativa, dell'innovazione tecnologica e delle soluzioni incentrate sul cliente.

Fonte: Business Wire

