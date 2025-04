POLYVANTIS attua l’utilizzo dell’energia solare in Germania, riducendo l’impronta di carbonio di oltre 750 tonnellate annue

Il nuovo impianto produce annualmente circa 3,3 GWh di energia solare, sostenibile, sufficiente per soddisfare le esigenze equivalenti di oltre 900 abitazioni

Dipendenza ridotta dai combustibili fossili, con un risparmio pari a circa 750 tonnellate di CO₂ all’anno

POLYVANTIS riduce le emissioni dell’ambito 2 (Scope 2) e i clienti si avvantaggiano di una riduzione delle loro emissioni Scope 3

WEITERSTADT, Germania: POLYVANTIS annuncia la messa in servizio di un impianto fotovoltaico da circa 3,3 GWh per il suo stabilimento di produzione di Weiterstadt, in Germania, realizzando così una riduzione di 750 tonnellate all’anno della sua impronta di carbonio, equivalente all’energia necessaria per i fabbisogni di oltre 900 abitazioni.

Fonte: Business Wire

