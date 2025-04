Rivoluzionare l’intelligence della distribuzione: NielsenIQ (NIQ) lancia la piattaforma di dati sul mercato gfknewron® che offre intelligence avanzata per la distribuzione globale

L’intelligence avanzata per la distribuzione NIQ è ora disponibile su gfknewron®

Una piattaforma integrata che offre informazioni sulla distribuzione e sui settori retail e dei rivenditori insieme a dati approfonditi sui consumatori e funzionalità di previsione

NORIMBERGA, Germania: NielsenIQ (NIQ), una delle principali aziende di intelligence sul mercato, oggi ha annunciato il lancio globale della catena di fornitura gfknewron® sulla sua piattaforma all’avanguardia gfknewron®. Per la prima volta, un piattaforma basata sull’IA, intuitiva e sempre in attività, offrirà dati sulle vendite dei distributori a livello internazionali, consentendo ai clienti operanti nel settore dei beni durevoli e tecnologici di gestire più agevolmente l’attività di distribuzione e dei canali. Questo strumento aiuta i produttori, distributori, fornitori e gli operatori di canale a far fronte alle complessità della gestione di una catena di fornitura globale completa e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, ottenendo con appena alcuni clic dati completi e preziosi sul settore della distribuzione.

“I nostri clienti e partner ora sono in grado di dirigere con precisione la loro attività riguardo ai canali di distribuzione e alla catena di valore delle forniture. Integrando intelligence sulla distribuzione globale con le attuali funzionalità di intelligence sui punti di vendita di cui è dotata la piattaforma, dati approfonditi sui consumatori e funzionalità di previsione, stiamo intraprendendo un’importante iniziativa volta a consentire ai nostri clienti e partner a ottenere risultati ancora migliori”, spiega Tatjana Wismeth, Responsabile intelligence sulla catena di fornitura e sulla distribuzione presso NIQ. Che aggiunge: “Come primo importante passo, NIQ ha riunito questi set di dati complessi in una singola piattaforma, portando l’intelligence sulla catena di fornitura e sulla distribuzione al livello successivo”.

La catena di fornitura gfknewron® offre sia ai produttori di beni tecnologici e durevoli sia ad altri utenti dati approfonditi sulla percentuale di prodotti venduti ai consumatori rispetto a quelli acquistati dai distributori (“sell-through”) in base ai dati sulle vendite di circa 300 distributori in oltre 45 mercati globali. I dati vengono aggiornati ogni settimana per 200 gruppi di prodotti in molteplici settori – IT, elettronica consumer, prodotti da ufficio, telecomunicazioni e piccoli elettrodomestici. Grazie ai dati su 24 canali di vendita individuali, si ottiene una panoramica ineguagliata dei mercati della distribuzione.

Per consentire questa vista completa del mercato, NIQ ha collaborato con il Global Technology Distribution Council (GTDC) e i suoi membri. “Il GTDC apprezza essere un partner di NIQ e i nostri membri guardano con fiducia all’opportunità di contribuire a questo risultato eccezionale che veramente semplifica le operazioni relative all’intelligence sulla distribuzione. Lo strumento mette in grado gli utenti di analizzare i dati sulle vendite dei distributori con grande flessibilità in vari mercati. I distributori e fornitori nostri membri stanno già impegnandosi per consentire ai loro team di impiegarlo e di aumentare l’efficienza delle analisi dei dati di mercato sell-through”, aggiunge Peter van den Berg, Direttore generale GTDC per la regione EMEA.

Lo strumento permette di accedere più rapidamente a vari moduli e di passare senza problemi dall’uno all’altro, consentendo agli utenti sia di comprendere immediatamente i fattori trainanti della crescita nei settori della distribuzione, le dinamiche relative ai canali di vendita e ai brand nonché lo sviluppo dei prezzi sia di individuare articoli best seller a livello del singolo codice SKU. I produttori e i distributori possono così orientare più facilmente la gestione dei canali e delle vendite oltre a ottimizzare i prezzi relativi alla distribuzione. Grazie alla copertura geografica assicurata da NIQ, si avvantaggiano di intelligence sulla distribuzione unificata e globale per i vari mercati. Lo strumento rafforza la collaborazione in quanto le analisi possono essere facilmente combinate e condivise fra vari team.

Avvalendosi anche di informazioni sui punti di vendita e di dati approfonditi sui consumatori, risulta possibile prendere decisioni complesse riguardo al mercato. Il modulo predittivo NIQ sui dati riguardanti i punti vendita completa la vista offerta agli utenti, fornendo dati preziosi sulle aspettative del mercato.

Questo strumento primo del suo tipo viene lanciato oggi, 7 aprile. Per ricevere un demo live dello strumento, per maggiori informazioni e per recapiti, fare clic qui: https://nielseniq.com/global/en/products/gfknewron-supply-chain-for-manufacturers.

Informazioni su gfknewron®

gfknewron è una piattaforma sempre in attività che combina dati sui brand, sui consumatori e sul mercato resi ancora più utili grazie a raccomandazioni basate sull’IA. Consente alle imprese di ottenere dati approfonditi connessi e utili a fini decisionali e quindi di operare rapidamente per stimolare una crescita sostenibile. La piattaforma offre tre moduli specifici: “gfknewron Market” per ottenere dati preziosi sulla concorrenza e sul settore, “gfknewron Consumer” per ottenere dati approfonditi sui consumatori e “gfknewron Predict” per ricevere raccomandazioni basate su dati di mercato e intelligence basata sull’IA.

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è una delle principali aziende mondiali di intelligence nel settore consumer, che offre la comprensione più completa del comportamento di acquisto dei consumatori e rivela nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 NIQ si è fusa con GfK, creando un leader del settore con portata globale ineguagliata. Abbiamo operazioni in oltre 90 paesi, che rappresentano circa l’85% della popolazione mondiale e oltre 7,2 trilioni di dollari in spesa dei consumatori in tutto il mondo. Grazie a una lettura olistica del settore retail e ai dati più completi sui consumatori – forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia – NIQ offre la “vista completa”: Full View™.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.niq.com.

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Tutti i diritti riservati.

Fonte: Business Wire

