DPI ottiene la prestigiosa certificazione ISO 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni

LONDRA: Datalec Precision Installations (DPI), fornitore leader di soluzioni per centri dati di livello mondiale, specializzato in progettazione di sistemi per il monitoraggio, la valutazione e la connettività e servizi per la produzione, la costruzione e l'installazione su misura, annuncia con orgoglio il conseguimento della certificazione ISO/IEC 27001:2022 per la gestione della sicurezza delle informazioni. Questa certificazione riconosciuta a livello mondiale sottolinea l'impegno di DPI nella salvaguardia dei dati sensibili e nel mantenimento dei più alti livelli di sicurezza operativa.

Questo traguardo giunge in un momento cruciale per la transizione del settore al quadro normativo aggiornato ISO/IEC 27001:2022 in vista della scadenza per la conformità prevista per ottobre 2025. La certificazione di DPI riflette il suo approccio proattivo nell'adozione di controlli modernizzati e nell'affrontare le sfide odierne in materia di sicurezza informatica e delle informazioni, garantendo ai clienti una protezione solida in un panorama sempre più digitale.

Fonte: Business Wire

