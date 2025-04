Type One Energy dà il via ai test sui magneti di fusione avanzata per gli stellarator

KNOXVILLE, Tennessee: Type One Energy oggi ha annunciato che i primi risultati della sua campagna di test confermano gli elementi essenziali di progettazione del rivoluzionario magnete superconduttore ad alta temperatura (HTS) dell'azienda per l'uso negli stellarator. I potenti magneti modulari HTS destinati all'utilizzo nelle macchine stellarator moderne rappresentano un elemento essenziale delle caratteristiche che fanno di questa tecnologia l'approccio col minor rischio e con il percorso più rapido per l'energia da fusione commercialmente praticabile.

Type One Energy ha concluso con successo un programma di sviluppo accelerato, della durata di 18 mesi, sui magneti modulari stellarator HTS più avanzati a livello mondiale, reso possibile dall'accesso alla comprovata tecnologia VIPER del Massachusetts Institute of Technology (MIT) relativa ai cavi HTS nei magneti stellarator da fusione su cui l'azienda ha ricevuto indirettamente i diritti esclusivi, tramite una sublicenza concessa da Commonwealth Fusion Systems (CFS), come già annunciato l'11 febbraio 2025.

Fonte: Business Wire

