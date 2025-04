Intelsat installa il sistema Multi-Orbit su 130 aerei, sfiorando i 1000 ordini

MCLEAN, Va.: Intelsat, operatore delle reti satellitari e terrestri integrate più grandi al mondo e fornitore leader di connettività in volo (IFC), ha installato il suo primo sistema multiorbitale ESA (electronically steered array) su 130 aerei, fornendo così una connettività continua e affidabile ai passeggeri in volo su tutto il Nord America. Intelsat si è assicurata ordini per 1000 velivoli pronti ad essere equipaggiati con soluzioni operative multiorbitali all'avanguardia.

“Questo traguardo mette in evidenza il fatto che molte linee aeree in tutto il mondo si stanno orientando verso soluzioni di connettività multiorbitali in volo”, ha dichiarato Mike DeMarco, Direttore commerciale di Intelsat. “I passeggeri stanno già godendo di un servizio rapido e affidabile, basato sui punteggi di soddisfazione delle nostre linee aeree partner, e siamo entusiasti di fare la nostra parte per il loro successo”.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita