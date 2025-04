Scientist.com lancia Clinical Labs Navigator™ per ampliare le capacità dell'approvvigionamento clinico

La nuova soluzione semplifica l'approvvigionamento clinico, riduce i costi e accelera le tempistiche degli studi clinici

SAN DIEGO: Scientist.com, la principale piattaforma di organizzazione dell'approvvigionamento in ambito R&D (Ricerca e Sviluppo) per le scienze della vita, oggi ha annunciato il lancio di Clinical Labs Navigator™, un nuovo strumento rivoluzionario che ridefinisce il modo in cui i servizi per i trial clinici vengono individuati, gestiti e realizzati. Sviluppato in risposta alla crescente domanda di strumenti di approvvigionamento più moderni e collaborativi, Clinical Labs Navigator consente alle organizzazioni nell'ambito delle scienze della vita di coinvolgersi in maniera diretta con le CRO eliminando nel contempo le inefficienze dei processi tradizionali. La piattaforma offre un flusso di lavoro più connesso e conforme, supportando la comunicazione semplificata, la digitalizzazione completa del budget e una maggiore trasparenza nel ciclo di vita della ricerca clinica.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita