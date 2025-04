Comunicato stampa sullo slancio del Q1 2025 di ExaGrid

ExaGrid ottiene prenotazioni e ricavi da record nel primo trimestre e annuncia il 17o trimestre consecutivo di operazioni positive per quanto riguarda il flusso di cassa libero, l'EBITDA e il conto economico

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid® , l'unica soluzione che offre storage di backup a più livelli (Tiered Backup Storage) del settore con Retention Time-Lock che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino del ransomware, ha annunciato oggi di aver avuto il suo primo trimestre (Q1 2025) più solido nella storia dell'azienda per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2025, con una crescita a doppie cifre rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.

La società ha avuto un flusso di cassa (FCF), conto economico (P&L) e EBITDA positivi per il suo 17o anno consecutivo.

Fonte: Business Wire

